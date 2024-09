Charli XCX nadal promuje swój najnowszy krążek. I nic dziwnego, bo "BRAT" odniósł sukces, na który liczy wielu artystów, szczególnie w sezonie letnim, kiedy to koncerty plenerowe i festiwale mają swój czas świetności. Na początku lipca Charli odwiedziła Open'er Festival, a w sierpniu wpadła do Warszawy przy okazji produkcji filmu. Zagrała nawet niespodziewany DJ set na 48-godzinnej imprezie zorganizowanej przez kolektyw Szepty. Już niedługo, bo 11 października, ma ukazać się "Brat and it's completely different but also still brat", czyli składanka zremiksowanych utworów z pierwotnej edycji krążka. Jedną z piosenek, która znajdzie się na wyczekiwanej reedycji, jest "Girl, so confusing featuring lorde". Słuchacze szczególnie pokochali ten utwór za przesłanie, które ze sobą niesie.