" Hit Me Hard and Soft " to trzeci studyjny album Billie Eilish . Choć przed jego wydaniem artystka nie zdecydowała się na wypuszczenie choćby jednego singla, krążek okrzyknięto klasykiem tuż po premierze. Finneas O’Connell to producent wszystkich trzech albumów Eilish, a prywatnie – jej brat.

Billie Eilish szturmem dołączyła do kanonu popularnych twórców. Jeszcze przed wydaniem obsypanego nagrodami Grammy "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" dała się poznać w kilku utworach, które finalnie złożyły się na EP-kę. Wierni fani kochają stylistykę Billie, teksty jej piosenek i niebanalną produkcję muzyczną jej brata, Finneasa O’Connella. Krytycy uważają, że kreacja Billie jest intrygująca, a wizerunek współgra z potrzebami rynku muzycznego i oczekiwaniami odbiorców. Ostatni album również zebrał pozytywne komentarze, zaś utwory "Lunch" (sprawdź!) , "Chihiro" i "Birds of a Feather" całkowicie przejęły listy przebojów, trendując równocześnie na TikToku.