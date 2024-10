Ariana Grande rozśmieszyła publiczność popularnego programu. Sparodiowała koleżanki z branży

Ariana Grande kolejny raz pojawiła się w programie "Saturday Night Live" jako gospodyni show. W marcu tego roku, tuż po premierze albumu "eternal sunshine", wokalistka wystąpiła w popularnym formacie również jako gość muzyczny i na żywo wykonała utwory "we can't be friends (wait for your love)" i "imperfect for you". Teraz została prowadzącą odcinka i wzięła udział w typowych dla programu, humorystycznych skeczach. Sparodiowała m.in. Britney Spears, Miley Cyrus i Céline Dion.