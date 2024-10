Andrzej Piaseczny znany jest wśród Polaków nie tylko ze swoich wokalnych poczynań, lecz także ze współpracy z Telewizją Polską. Artysta od 2011 r., z drobnymi przerwami, pojawiał się na ekranach telewizorów i wzbudzał ogromną sympatię widzów TVP. Próbował swoich sił w roli trenera "The Voice of Poland" w pierwszej edycji formatu, a następnie wrócił na obrotowy fotel w latach 2015-2017. W 2019 r. przeszedł do programu "The Voice Senior", gdzie przez dwie edycje wciąż oceniał początkujących muzyków, lecz tym razem byli to bardziej dojrzali wiekiem wokaliści.