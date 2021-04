Pełnia Bluesa #49: Suzi Quatro ma diabła za skórą. Nowa płyta "The Devil in Me"

Według wielu to właśnie ona otworzyła rock'n'rolla dla kobiet - Suzi Quatro wydała swój kolejny album zatytułowany "The Devil In Me". Powiemy też o wyjątkowym występie Elli Fitzgerald i Duke'a Ellingtona podczas "The Ed Sullivan Show". Czas na #49 Pełnię Bluesa.

Sama Suzi Quatro ogłosiła dumnie, że "The Devil in Me" to najlepsza płyta w jej dotychczasowej karierze. Kiedy wiosną 2020 r. - z powodu pandemii - odwołano blisko sto jej koncertów, artystka postanowiła wykorzystać wolny czas, by stworzyć świeży materiał. I tak powstało dwanaście autorskich kompozycji inspirowanych tym, co aktualnie dzieje się na świecie.

3 czerwca 2020 r. urodzona w Detroit Suzi Quatro skończyła 70 lat. Karierę muzyczną rozpoczęła w 1964 i kontynuuje ją do dziś.

Pierwszym zespołem basistki była kapela założona wraz ze swoją siostrą Patti. Grupa nazywała się The Pleasure Seekers i pod tym szyldem działała do 1969 roku. Następnie dziewczyny zmieniły nazwę na Cradle i działały przez dwa lata. Faktyczny rozpad zespołu nastąpił po przeprowadzce Quatro do Wielkiej Brytanii w 1971 roku.

Na Wyspach Suzi spotkała menedżera Mickie'a Mosta. Quatro niemal natychmiast wpadła mu w oko. Wkrótce szef znalazł dwójkę songwriterów - Nicky Chinna oraz Mike'a Chapmana, którzy tworzyli piosenki specjalnie dla niej.

W RAK Records basistka i wokalistka wydała sześć albumów studyjnych. Łącznie jej dyskografia liczy piętnaście płyt. Największe przebojami Suzi okrzyknięto: "Rolling Stone" ( posłuchaj! ), "Can the Can" ( sprawdź! ), "48 Crash", "Dayton Dream" oraz "Devil Gate Drive" ( posłuchaj! ).

W 2017 r. Quatro powołała do życia projekt QSP, który oprócz niej stworzyli Andy Scott (gitarzysta Sweet) i Dan Powell (perkusista Slade). Supergrupa w tym samym roku wypuściła album zatytułowany po prostu "Quatro Scott & Powell".

Szerszej publiczności przypomniała się za sprawą dokumentalnego filmu "Suzi Q" z połowy 2020 r.

Szczęśliwi ci, którzy mogli być 7 marca 1965 roku na widowni podczas "The Ed Sullivan Show". Wtedy to słynny prezenter zapowiedział występ Elli Fitzgerald i Duke'a Ellingtona.

Muzycy wykonali piosenkę "It Don't Mean A Thing" skomponowaną i zaaranżowaną przez tego niezwykłego pianistę w 1931 roku.



Opowiemy też m.in. o nowej płycie Chrisa Caina, będącej pierwszą wydaną pod szyldem kultowej Alligator Records.

Posłuchaj całej playlisty "Pełni Bluesa #49"!