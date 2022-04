W biografiach wielkich muzyków często pojawia się wątek wielodzietnej rodziny, biedy, problemów finansowych. W jego przypadku było inaczej.

Edward Kennedy Ellington, znany później jako Duke Ellington, urodził się 29 kwietnia 1899 roku w Waszyngtonie w zamożnej, mieszczańskiej rodzinie. Zaczął grać jako siedmiolatek, dzieląc czas pomiędzy szkołę muzyczną i lekcje z prywatnymi nauczycielami.

W wieku 16 lat skomponował pierwszy utwór - "Soda Fountain Rag". W końcówce lat 20. założył własną orkiestrę. W jego pierwszych zespołach występowali m.in. Sonny Greer, Artie Whetsol czy Otto Hardwick.

Ważnym dla niego momentem stał się kontrakt (w 1927 roku) w słynnym i prestiżowym Cotton Club w nowojorskim Harlemie. Ellington z orkiestrą w moment zdobyli tam niezwykłą popularność i uznanie. O tym kultowym miejscu powstał zresztą film. W latach 30. i 40. Duke Ellington był jednym z bardziej znanych i uhonorowanych twórców jazzu.

"Największym darem Duke’a Ellingtona była z pewnością owa dynamiczna wola, z jaką narzucał on swoje pomysły muzykom, wywołując w nich równocześnie wrażenie, jakby w gruncie rzeczy pomagał im tylko wyzwolić i rozwinąć ukryte w nich siły" - pisał krytyk Joachim Ernst Berendt.

