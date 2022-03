Szersza publiczność odkryła Kraków Street Band za sprawą telewizyjnych programów "Must Be The Music" (finał siódmej edycji) i "Mam talent" (półfinał dziewiątej edycji), ale zespół od dłuższego czasu budował popularność grając na krakowskich ulicach.

- Słuchanie i oglądanie was to czysta przyjemność - chwaliła ich w programie Kora. - Klasa, emocje, styl i seks - to z kolei komentarz Piotra Roguckiego. - Wy nie jesteście podróby, jesteście prawdziwi piękni i młodzi - mówiła Elżbieta Zapendowska.

Teraz formacja powraca z nowym krążkiem "Czekanie", który możemy nabyć od 25 lutego. To album w całości wykonywany w języku polskim. Jak podkreśla gitarzysta Tomek Kruk, dzięki temu nabrał on dużo bardziej osobistego i intymnego charakteru.

Nowa płyta Kraków Street Band. "Bardzo wyczekana"

Za osiem z jedenastu tekstów utworów odpowiada wokalista Łukasz Wiśniewski. Dwa napisał Kruk, a jeden panowie napisali wspólnie. KSB śpiewa o relacjach (nie tylko romantycznych), o świecie i wszelakich refleksjach.



- Płyta "Czekanie" jest przez nas wyczekana. Pierwsze nagranie w Studiu Centrum zrealizowaliśmy w styczniu 2020 roku. Proces twórczy nigdy nie trwał u nas tak długo. W czasie pandemii porozjeżdżaliśmy się w różne zakątki Polski, ale w końcu udało nam się złożyć ciekawy, różnorodny album - mówi Tomek Kruk.

Gitarzysta zaznacza, że nie ma potrzeby włożenia nowej płyty do jakiejkolwiek szufladki muzycznej.

- Stworzyliśmy różnorodne numery wymykające się - wymyślonemu przeze mnie na potrzeby poprzedniego krążka - gatunkowi "egzystencjalne country" (śmiech) - dodaje.

