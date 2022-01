Szersza publiczność odkryła Kraków Street Band za sprawą telewizyjnych programów "Must Be The Music" (finał siódmej edycji) i "Mam talent" (półfinał dziewiątej edycji), ale zespół od dłuższego czasu budował popularność grając na krakowskich ulicach. Teraz powraca z nowym krążkiem "Czekanie".

To album w całości wykonywany w języku polskim. Jak podkreśla gitarzysta Tomek Kruk, dzięki temu nabrał on dużo bardziej osobistego i intymnego charakteru.

Kraków Street Band z nową płytą. "Muzycznie jest bardzo różnorodnie"

- Większość pracy tekściarskiej wykonał wokalista, Łukasz Wiśniewski. Osiem z jedenastu utworów na płycie to jego teksty. Za dwa odpowiadam ja, jeden napisaliśmy wspólnie. Tym samym cała płyta nabrała dużo bardziej osobistego, intymnego charakteru. Jest trochę o relacjach (nie tylko tych romantycznych), trochę o świecie (ale bez nadęcia), dużo introspekcji i refleksji - nic dziwnego, bo obaj mamy bogate życie wewnętrzne - uśmiecha się, opowiadając Interii o kulisach pracy nad "Czekaniem".

Do tej pory ukazał się jeden singiel promujący - "Kropla".

- Muzycznie, myślę, że jest bardzo różnorodnie. Gdy tak słuchamy już całej, gotowej płyty, stwierdzamy, że nie wiemy właściwie, jak ją zaklasyfikować, i jest nam z tym całkiem dobrze. Na pewno jest nieco bardziej elektrycznie i przestrzennie niż dotychczas. Udało się też zadbać o to, by każdy instrument mógł choć na chwilkę zabłysnąć. Nie ma nudy! Chociaż tak naprawdę jest, ale tylko dlatego, że jedna piosenka się tak nazywa - wyjaśnia Kruk.

Oficjalna premiera płyty będzie mieć miejsce 25 lutego w krakowskim Klubie Studio. Do tego czasu album "Czekanie" zakupią po koncertach, a od 21 lutego w sieci.

Daty koncertów Kraków Street Band

04.02 - Nowy Sącz - ATELIeR jazz club

05.02 - Chorzów - Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe

06.02 - Jaworzno - Jazz Club "Muzeum"

19.02 - Wałbrzych - A PROPOS

20.02 - Wrocław - Vertigo Jazz Club & Restaurant

25.02 - [PREMIERA] Kraków - Klub Studio

26.02 - Gomunice - Klub Muzyczny Bogart

27.02 - Białystok - Kawiarnia Muzyczna FAMA

05.03 - Warszawa - PROM Kultury Saska Kępa

06.03 - Toruń - Lizard King Toruń

Etta James i Eartha Kitt urodzinowo

Na #86 pełniobluesowej playliście jednak nie tylko Kraków Street Band. W styczniu na świat przyszły dwie wyjątkowe artystki i legendy sceniczne, o których nie sposób nie wspomnieć. Eartha Kitt urodziła się 17 stycznia 1927 roku. Z kolei Etta James 25 stycznia 1938 r.

