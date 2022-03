Od 25 lutego na sklepowych półkach nowy album Beth Hart "A Tribute to Led Zeppelin". "Żeby dobrze śpiewać Led Zeppelin, trzeba być wkurzonym. Całymi latami pracowałam nad opanowaniem gniewu, ale wtedy nastała pandemia i wszystko to inne, co działo się wokół i teraz znowu jestem wkurzona. Ten album pomógł mi wyrzucić z siebie cały gniew i za to jestem wdzięczna" - mówi autorka.

Beth nie zawiodła, choć postawiła sobie wysoko poprzeczkę. Jej wykonania oddają klimat Led Zeppelin, jednocześnie nie będąc kopią. Hart dorzuca od siebie ogień i power, które na co dzień pokazuje na scenie.

Artystce towarzyszą znakomici muzycy: Rob Cavallo (Green Day, Linkin Park, My Chemical Romance), Tim Pierce (Bruce Springsteen, Tina Turner), Chris Chaney (Rob Zombie, Slash), Jamie Muhoberac (Bob Dylan, Rolling Stones), Dorian Crozier (Celine Dion, Miley Cyrus, Joe Cocker) i Matt Laug (Alanis Morissette, Alice Cooper). Za aranżacje orkiestrowe odpowiada David Campbell (Muse, Beyoncé).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #92 Pełnia Bluesa: Czy Beth Hart dała radę Zeppelinom? INTERIA.PL

Matt Dusk koncertuje w Polsce

Matt Dusk - znany i ceniony jazzowy muzyk - gra teraz serię koncertów w Polsce. W poniedziałek, 7 marca, zawitał do Teatru Roma w Warszawie, by zaprezentować utwory ze swoich dwóch albumów poświęconych Frankowi Sinatrze.

Mimo, że uśmiech z jego twarzy nie schodził, szczególnie gdy próbował mówić w naszym języku, to już na samym początku nawiązał do wojny w Ukrainie, mówiąc, że te niecałe dwie godziny show będą po prostu choć chwilowym oderwaniem od tragicznych wydarzeń. Zgromadzonej licznie publiczności - co sugerowały bardzo głośne brawa i roztańczony bis - okazało się to potrzebne.

Wideo Fly Me to the Moon