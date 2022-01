Z okazji 87. rocznicy urodzin Elvisa Presleya przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu - naszym zdaniem - najlepszych piosenek artysty.

10. "It's Now or Never"

Autorzy piosenek Aaron Schroeder i Wally Gold zapożyczyli melodię do tego hitu z 1960 roku z włoskiego "O Sole Mio". Elvis podobno nagrał ten utwór za pierwszym razem. Trafił on na pierwsze miejsce listy Hot 100, gdzie pozostał przez pięć tygodni.

9. "Stuck on You"

Był pierwszym singlem wydanym przez Presleya po powrocie do USA zza granicy jako żołnierz. Elvis był tak popularny, że RCA Records podobno wydrukowało 1,4 miliona okładek płyt, zanim piosenkę w ogóle nagrano. Trafiła na pierwsze miejsce listy Hot 100 i pozostała tam przez cztery tygodnie.

8. "Return to Sender"

Elvis nagrał go do swojego filmu "Girls! Girls! Girls!" w 1962 roku. Singiel pokrył się platyną, sprzedając się w USA w ponad milionie egzemplarzy.

7. "Heartbreak Hotel"

Pierwszy ogólnoświatowy hit Elvisa podbijający wiele list przebojów. W 1995 roku dostał Grammy Hall of Fame, a w dziewięć później utwór sklasyfikowano na 45. miejscu listy 500 najlepszych piosenek wszech czasów magazynu Rolling Stone.

6. "Are You Lonesome Tonight"

Kolejna piosenka nagrana po powrocie z wojska. Przyczynił się do tego menedżer Presleya - Tom Parker. Ta romantyczna ballada była podobno jedną z ulubionych jego żony.

5. "Teddy Bear"

Często pomijany na listach najlepszych piosenek Elvisa, ale nie zapominajmy, że to jeden z jego największych sukcesów komercyjnych. Piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej jego drugiego filmu "Loving You".

4. "All Shook Up"

Kolejny niekwestionowany hit, o którym w 1957 roku Elvis powiedział: "Nigdy nie miałem pomysłu na piosenkę. Może tylko raz. Pewnej nocy poszedłem spać, miałem sen i obudziłem się cały wstrząśnięty. Zadzwoniłem do kumpla i powiedziałem mu o tym. Do rana miał nową piosenkę".

3. "Love Me Tender"

Ballada ta została wykonana przez Presleya w jego pierwszym filmie o tej samej nazwie. Piosenka zapożycza melodię z "Aura Lee", która zyskała popularność podczas wojny secesyjnej. Doczekała się wielu coverów - zajęli się nią m.in. BB King czy Frank Sinatra.

2. "Hound Dog"

Wykonanie tego kawałka w "The Milton Berle Show" w czerwcu 1956 roku należy do najbardziej kultowych momentów w karierze Elvisa. Wraz z kołysaniem bioder, wygląd ten ugruntował jego status "narodowej sensacji". Piosenka jest jego najlepiej sprzedającym się singlem w Stanach Zjednoczonych.

1. "Jailhouse Rock"

Napisali go Jerry Leiber i Mike Stoller w latach 50. do nadchodzącego filmu Elvisa, zatytułowanego pierwotnie "The Hard Way". Po decyzji RCA o wydaniu piosenki jako singla, tytuł filmu zmieniono na "Jailhouse Rock". Wersja Presleya zajmuje 67. miejsce na liście 500 największych piosenek wszech czasów magazynu Rolling Stone.

