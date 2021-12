Karierę rozpoczęła jako nastolatka. Łącznie sprzedała ponad sto milionów albumów, wyprzedzając tym samym inne piosenkarki swojego pokolenia. Mowa o Brendzie Lee.

- Ma najwspanialszy ze wszystkich rockandrollowy głos - stwierdził kiedyś John Lennon.

Zaśpiewała ją dwunastolatka

Bożonarodzeniowo, a jakże, nie mogłoby zabraknąć kultowego "Rockin' Around The Christmas Tree", utworu napisanego w 1958 roku przez Johnney'ego Marksa oraz - premierowo - zaśpiewanego przez 12-letnią wówczas Lee.

Wideo