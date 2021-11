78 Pełnia Bluesa: Urodziny Hendrixa i Mayalla

Jimi Hendrix był uznawany za najwybitniejszego i najbardziej wpływowego gitarzystę wszech czasów. Żył zaledwie 27 lat, a okoliczności jego śmierci - pomimo ponad pół wieku - wciąż pozostają niejasne.

18 września 1970 roku Jimiego znaleziono martwego w pokoju w hotelu Samarkand w Londynie. Przyjął dziewięć tabletek barbituranu Vesparax, który wraz z alkoholem spowodował wymioty i uduszenie.



Za piosenkami Henrdixa - urodzonego 27 listopada 1942 roku w Seattle - często stały historie. "Musisz iść do przodu i być szalonym. Szaleństwo jest jak niebo" - to jeden z jego cytatów doskonale oddający to, co pokazywał na scenie.

Na #78 playliście znalazł się m.in. utwór "Gypsy Eyes" - piosenka o matce Hendrixa, Lucille. Nagrywanie jej było nie lada procesem. Hendrix robił prawie wszystko sam, łącznie z graniem na basie.



John Mayall zapowiada nowy album

W Pełni Bluesa wspominamy też twórczość artysty, który 29 listopada skończy 88 lat. Mowa o legendzie, pionierze muzyki rockowej, znakomitym multiinstrumentaliście i bluesmanie - Johnie Mayallu.

Pod koniec października wypuścił nowy singel "Chills and Thrills" wraz z Mike'em Campbellem. Utwór zwiastuje jego nadchodzący album "The Sun Is Shining Down", który ukaże się 28 stycznia 2022 roku. Muzyk zaprosił do współpracy przy nim wielu gości.

"Nie mógłbym być bardziej zadowolony z nowej płyty. Nie mogę się doczekać, kiedy podzielę się nią z moimi fanami. Każdy z tych specjalnych gości wnosi coś wyjątkowego. Myślę, że w muzyce słychać tę chemię" - powiedział Mayall.

