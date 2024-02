#184 Pełnia Bluesa: Eklektyczna mieszanka. Taki mieli cel

- Składając całość płyty, stwierdziliśmy, że nie ma sensu przejmowanie się przynależnością do określonego gatunku. Wspólnym mianownikiem jesteśmy my we dwoje, stąd naprawdę szeroka rozpiętość brzmień utworów ​- tak o płycie "At Night" mówi Interii Magda Hanausek z projektu Mag & Greg.

Zdjęcie Mag & Greg Project / Rafał Nowicki / .