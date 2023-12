Śpiewa dojrzałym, niskim, "czarnym" głosem, gra na gitarach: akustycznej, elektrycznej i basowej, a także na instrumentach perkusyjnych. Wykonuje głównie muzykę zakorzenioną w tradycji afro-amerykańskiej i afrykańskiej. Aranżuje i komponuje, regularnie koncertuje ze swym zespołem, była gościem wielu festiwali międzynarodowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Szwecji, Norwegii, na Węgrzech, we Francji, USA czy na Tajwanie.

Mowa o Magdzie Piskorczyk. 24 listopada ukazała się jej płyta "Jubilee Night at Jesień z Bluesem". 4 grudnia do stacji radiowych trafił pierwszy singiel - "Hatred Goes Around".

Wideo Magda MAGIC Piskorczyk - Hatred Goes Around (Official Audio)

- Utwór ten napisałam w momencie, kiedy w naszym kraju została zabita pewna osoba. Z nienawiści, przez polityczne bijatyki. Wówczas nie tylko w Polsce działy się rzeczy straszne, ale jedno wydarzenie może "przelać czarę goryczy i smutku"... Tak było i w moim przypadku. Niemniej szczerze wierzę w to, że nienawiść i podziały można zwyciężyć miłością. I o tym też jest "Hatred Goes Around" - przekazała.

Płyta-niespodzianka

Jeśli chodzi o samą płytę, dokumentuje ona jubileusz 20-lecia pracy twórczej Piskorczyk. Album wydany został jako niespodzianka dla fanów, znienacka.

- Dedykuję go moim absolutnie najcudowniejszym fankom i fanom, bez których tak otwartego i wspaniałego odbioru naszej muzyki, nie byłoby sensu jej tworzyć. Moja kariera zaczęła się w Białymstoku na festiwalu Jesień z Bluesem, i dlatego jedynie tam chciałam świętować mój Jubileusz. Nie wszyscy mogliście mi wtedy towarzyszyć, dlatego nagranie tego koncertu, jedynego w swoim rodzaju, zdecydowałam się zrealizować właśnie z myślą o państwu, o was - podkreśliła.