Tegoroczna europejska trasa Beth Hart nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Do wszystkich mających bilety na koncerty 22 listopada (Szczecin), 23 listopada (Wrocław) oraz 26 listopada (Gdynia), wysłano następujący komunikat:

"Z przykrością informujemy, że zaistniała ostatnio i utrzymująca się nadal niepożądana reakcja Beth Hart na lek powoduje, że jej tegoroczna europejska trasa nie będzie kontynuowana. Bazując na rekomendacjach lekarzy, pracujemy intensywnie wraz z managementem nad znalezieniem nowych terminów dla koncertów zaplanowanych w ramach tegorocznej trasy".

Joe Bonamassa w Polsce. Są jeszcze bilety

W Polsce wiosną na pewno pojawi się za to jeden z najbardziej znanych współcześnie muzyków blues rockowych. Joe Bonamassa był wielokrotnie nominowany do nagrody Grammy, wielokrotnie figurował też na pierwszym miejscu listy przebojów Billboardu.

Wideo