Blues Music Awards gromadzi bluesowych artystów, przedstawicieli branży i fanów z całego świata, aby docenić najlepsze nagrania i występy z poprzedniego roku.

BMA są powszechnie uznawane za najwyższe wyróżnienie przyznawane muzykom bluesowym.

Tegoroczne statuetki rozdano 11 maja w Memphis. Ceremonia odbyła się po raz 44.

B.B. King Enterteiner of the Year został Tommy Castro. Album roku? Tu nagroda powędrowała - zgodnie z przewidywaniami Pełni Bluesa - do Buddy Guya za album "The Blues Don’t Lie".

Zespołem roku został Tedeschi Trucks Band. Tytuł piosenki roku powędrował do "The Blues Don’t Lie".

Blues rockowy album roku i zarazem najlepszy artysta? Dwie statuetki otrzymał Albert Castiglia.

Koko Taylor Award przyznano z kolei Sue Foley.