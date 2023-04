Ruszyły zgłoszenia do Polish Blues Challenge 2024, które to jest preselekcją do European Blues Challenge 2024.

Kwalifikacje podczas Suwałki Blues Festival wyłonią najlepszego wykonawcę bluesowego z Polski, który będzie reprezentował nasz kraj w Holandii.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 4 maja godzina 12:00.

Wyboru zespołów do kwalifikacji dokona Rada Programowa Suwałki Blues Festival powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk na podstawie nadesłanych materiałów muzycznych wraz ze zgłoszeniem.

Rozdanie Fryderyków. Kto nominowany?

W najbliższą sobotę z kolei rozdanie Fryderyków. W kategorii bluesowy album roku nomimowani są:

Jagoda Kret - "O samym braku stabilności", Kraków Street Band - "Czekanie", Maciej Kręc - "Brothers & Friends", Maja Kleszcz - "B.L.UES", Śląska Grupa Bluesowa - "Tu i teraz".

Od wtorku natomiast trwa jubileuszowa, 25. edycja Bluestracji. W jej ramach również coroczna GALA BLUES TOP I koncert laureatów ankiety czytelników kwartalnika "Twój Blues".

W sobotę od godziny 18:00 na scenie pojawią się Amiya, Magda Piskorczyk, Ryszard Gloger, Adam Kulisz, Silesian Hammond Group, Michał Kielak, Maciej Kręc, Krzysztof Szafraniec, Bartłomiej Szopiński i Leszek Winder.