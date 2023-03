Adam Zalewski to wokalista, gitarzysta, basista, autor tekstów i muzyki będącej fuzją różnych gatunków ( blues - rock - folk ) osadzonych w akustycznym brzmieniu. Własne teksty opowiadają - po prostu - o życiu, są zainspirowane doświadczeniami oraz obserwacją zdarzeń dziejących się tuż obok.

"Dżem to moja inspiracja"

Artysta będący gościem #143 Pełni Bluesa opowiedział m.in. o swoim albumie "W Drodze".

- W muzyce jestem uczciwy do bólu - podkreśla.

Jak dodaje, sporo osób porównuje go do Ryśka Riedla.

- Dżem to moja ogromna inspiracja. Towarzyszył mi szczególnie w latach 90. Nigdy nie wiem, co wtedy odpowiedzieć. Riedel był polskim muzycznym szamanem, robił magię. Miałem okazję zobaczyć go kilka razy na żywo.

