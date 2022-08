Urodziła się w Polsce, dorastała w Niemczech. Jakiś czas temu powróciła do Gdańska. Wczesnodziecięca muzyczna guilty pleasure? Piosenka "Can't Take My Eyes Off You". Słuchała jej na ulubionym walkmanie jako sześciolatka. Kolejna muzyczna fascynacja? John Lee Hooker i "Boom Boom". To gust Amiyi, aktualnie promującej album "Roots".

Amiya - porównują ją do Kaliny Jędrusik

Jej twórczości nie można jednoznacznie sklasyfikować. Są tam soul, latino, swing, jazz, roots, blues. Niektórzy dziennikarze - jak przyznaje - porównują ją do Kaliny Jędrusik. Mnie głos Amiyi kojarzy się z twinpeaksowym klubem "The Roadhouse".

Wideo Amiya - I Want Love (Album ROOTS)

- To album dojrzały. Powstawał w czasie, gdy moja mama poważnie zachorowała. Mieszkając już w Polsce, często wracałam do Niemiec. Siedziałam z siostrą w aucie i analizowałyśmy nasze dzieciństwo. Wyszła z tego muzyczna rozprawa ze smutnymi wątkami w moim życiu i ukierunkowanie go w tę odpowiednią dla mnie jako artystki stronę - podkreśla Amiya.

"Roots" to osiem nowych utworów, które nasza rozmówczyni napisała, skomponowała, wyprodukowała, zaaranżowała oraz zmiksowała.

Posłuchaj całej rozmowy poniżej: