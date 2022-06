Arek Zawiliński to bluesman, autor muzyki, tekściarz, wokalista, gitarzysta posługujący się technikami fingerpicking slide i bottelneck. Koncertował na festiwalach w Polsce, ale również za granicą - we Francji, Czechach, Słowacji i... na ulicach Amsterdamu.

Niedawno wydał nowy album "Moje Buty Już Tam Są". W Pełni Bluesa opowiada o nim więcej.

- Płyta zaczyna się od utworu "Biały Sufit". Praktycznie każdy z nas ma go nad łóżkiem. Ja traktuję go czasem jak ekran, na którym "wyświetlam" zdarzenia, relacje z minionego dnia, próbuję je sobie jakoś poukładać albo zapomnieć. To utwór z bluesrockowym riffem. Oprócz kontrabasu, perkusji, gitary jest też pianino - wymienia Zawiliński.

Suwałki Blues Festiwal 2022. Kto wystąpi?

Suwałki Blues Festiwal coraz bliżej. Jubileuszowa edycja odbędzie się w dniach 7-10 lipca.

10 koncertów plenerowych na scenach głównych, 20 koncertów plenerowych na mniejszych oraz 5 koncertów w ramach Polish Blues Challenge 2023 - kwalifikacji do European Blues Challenge 2023.

Jednymi z wykonawców są Rita Engedalen oraz Reidar Larsen prosto z Norwegii.

Reidar Larsen to norweski pianista bluesowy, wokalista i kompozytor mieszkający w Stavanger. Lekcje gry na fortepianie pobierał od siódmego roku życia, a kapelę założył już w szkole średniej. Swoją pierwszą płytę wydał w 1974 roku z zespołem popowo-tanecznym Staccato, a w latach 1978-1980 był częścią grupy rockowej Stavangerensemble. W latach 1980-1983 występował w grupie muzycznej Smalhans, która wydała dwie płyty w czasie, gdy Larsen z nimi grał. W 1980 roku Larsen założył Reidar Larsen Blues Quartet. Jako artysta solowy zadebiutował albumem "I'm a Bluesman" w 1982 roku.

Z kolei Rita Engedalen nazywana jest norweską królową bluesa i jedną z najlepszych artystek bluesowych w Europie. Jako artystka bluesowa zadebiutowała nagraniem albumu "Hear My Song" w 2004 roku. Od tego czasu nagrała pięć albumów pod własnym nazwiskiem, otrzymując jednocześnie nagrodę Spellemannsprisen za album "Heaven Is Not Ready For Me Yet" w 2006 roku. Jej muzyka to styl bezpośrednio inspirowany muzyką z amerykańskich stanów Południa. Jest solidną mieszanką amerykańskiego bluesa, gospel, norweskiej muzyki ludowej, muzyki korzeni bluesa i muzyki ze wzgórz.

Obecnie jest w trakcie realizacji nowego solowego albumu, który ma zostać wydany na Notodden Blues Festival 2022. Wystąpi ze swoimi stałymi członkami zespołu: na gitarze - Morten Omlid, na perkusji - Eskil Aasland i na gitarze - Bård Gunnar Moe.