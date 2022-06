Zespół Pawkin istnieje od listopada 2011 roku, jednak początki działalności tej lubelskiej formacji sięgają roku 2006, kiedy to nagrany został singel "Blues Mieszka w Polsce". Kompozycja Sławka Wierzcholskiego znalazła się na pięciopłytowej Antologii Polskiego Bluesa.

Stylistycznie, twórczość grupy to rock i pop-rock. Na koncertach Pawkin sięga także po repertuar bluesowy, wykonując między innymi covery we własnej aranżacji.

Od wznowienia działalności w 2011 roku, zespół w składzie: Andrzej Pawka - wokal, Maciej Płokita - gitara, Piotr Koszałka - gitara , Wojciech Zwoliński - bas, Ireneusz Muszyński - perkusja (menedżer) wydał siedem singli oraz teledysków.

Kapela wystąpiła też w półfinale piątej edycji programu "Must Be The Music". 8 czerwca światło dzienne ujrzał ich pierwszy singel "Rzeka" z nadchodzącej, drugiej płyty.

Nowy album Fantastic Negrito. Opisał historię przodków

Na sklepowych półkach już nie singel, a pełny album Fantastic Negrito - "White Jesus, Black Problems", czyli mieszanka soulu, bluesa, gospel, rocka, a wszystko to ze społecznym przekazem, który mogliśmy obserwować wcześniej, przy okazji kolejnych wypuszczanych singli.

Wideo Fantastic Negrito - Nibbadip (Official Video)

W 1759 roku, w Wirginii, Elizabeth Gallimore, biała szkocka służąca, zakochała się w czarnym niewolniku. Ich potomek, Xavier Amin Dphrepaulezz, znany również jako Fantastic Negrito, odkrył, że jest biały w 27 procentach i napisał materiał oparty na ich historii.

Beth Hart wypuściła teledysk... bez głosu

Z kolei Beth Hart na początku tego roku wydała płytę "A Tribute to Led Zeppelin". Kilka dni temu opublikowano wideo do piosenki "Babe, I'm Gonna Leave You". Wideo o tyle ciekawe, że dostępne w dwóch wersjach - audio i bez audio, z samym obrazem.

Wideo Beth Hart "Babe I'm Gonna Leave You" (Official Music Video) no audio

To drugie Hart stworzyła specjalnie dla fanów, by mogli nagrać swoją wersję utworu, podobnie jak w przypadku pierwszego eksperymentu z ciszą, przy utworze "Black Dog".