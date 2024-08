"Lato z Radiem i Telewizją Polską" to pierwsza od lat zrealizowana z takim rozmachem wspólna inicjatywa Polskiego Radia i TVP. Przez osiem tygodni, w ośmiu polskich miastach, swoje największe przeboje wykona łącznie ponad 60 wykonawców.

Piątym przystankiem był Chorzów - na Polach Marsowych w Parku Śląskim przy Stadionie Śląskim wystąpili: Tatiana Okupnik (nowa trenerka "The Voice Senior"), Dawid Kwiatkowski (były trener "The Voice Kids"), Piersi, Golden Life, Big Cyc, Patrycja Markowska, Grzegorz Hyży, Józefina i Skubas oraz dawno niewidziany w TVP Jacek Stachursky.

Wideo JACEK STACHURSKY - Essa (Lato z Radiem i Telewizją Polską Chorzów)

Koncert poprowadzili Aleksandra Kostrzewska i Mateusz Jędraś z TVP oraz Roman Czejarek z Polskiego Radia. W roli gospodarza strefy gwiazd na back stage'u pojawił się z kolei Grzegorz Dobek z TVP.

Stachursky powrócił do TVP. Wystosował jeden apel

Sporym zaskoczeniem dla widzów stacji była obecność Stachursky'ego, który występował już na trasie "Lata z Radiem i Telewizją Polską" w Raciborzu.

"Moi kochani, dzięki wam kilkadziesiąt lat jestem człowiekiem estrady. Dzięki wam byłem wszystkim, co było, jestem wszystkim, co jest i będę wszystkim, co ma być. Dlatego uczyńcie mi tę radość i przyjemność, uczyńcie mi ten honor i zaszczyt dzisiaj. Chciałbym ujrzeć w tym miejscu o tej porze wszystkie dłonie uniesione wysoko do nieba" - rzucił ze sceny.

Dodajmy, że Jacek Stachursky w tym roku świętuje swoje 30-lecie. Huczny jubileusz świętował będzie na koncercie "Roztańczony PGE Narodowy", który odbędzie się 28 września w Warszawie.