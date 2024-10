Płyta zatytułowana "Po moim trupie" miała swoją premierę 27 września 2024 roku. Jest to już trzecie wspólne wydawnictwo artystów. Kazik Staszewski do materiału ma szczególny stosunek.

Kazik Staszewski o nowym albumie z Kwartetem ProForma

Jak sam przyznał: "Od strony literackiej jestem na maksa zadowolony. Wiadomo, że jak płyta wychodzi, to każdy artysta jest jak sprzedawca na targu: 'Moje kartofle najlepsze, chodźta, kupujta' (śmiech). Ale tym razem naprawdę czuję, że... Na pewno te teksty są tak szczere i osobiste, jak chyba nigdy w moim życiu jeszcze nie były. Nigdy nie byłem w piosenkach sobą w takim stopniu jak na tej płycie. Zastanawiałem się, czy powinienem był się tak zupełnie otwierać, ale stwierdziłem, że jeśli nie teraz, gdy mam sześćdziesiąt jeden lat, to kiedy?".

Opowiedział też o tym, co popchnęło go do wydania autorskiego materiału wraz z Kwartetem ProForma: "Gramy już razem dwanaście lat i dotychczas to był w kółko albo mój stary materiał, albo piosenki z tekstami mojego taty. Trzeba było w końcu zadziałać jako normalny zespół, a przez te lata udało nam się zrobić tylko jedną w pełni autorską piosenkę, 'Kalifat', na singel dołączony do 'Wiwisekcji'. Poza tym od 'Taty Kazika kontra Hedora' mieliśmy długą przerwę i chcę się z tym składem przypomnieć także koncertowo.

Z Kwartetem ProForma gram najmniej. Najbardziej chciany i tym samym najdroższy jest mi oczywiście Kult. Kazik i ProForma kosztują tyle samo, ale organizatorzy koncertów, mając te dwa podmioty do wyboru, chętniej wybiorą Kazika. Doszliśmy do wniosku, że może dzieje się tak dlatego, że mamy za mało aktualnego i w miarę świeżego materiału. Już przed pandemią się umawialiśmy na nową płytę".