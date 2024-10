Serj Tankian zasłynął pod koniec lat 90., gdy wraz ze znajomym Daronem Malakianem założyli zespół Soil, który niedługo później przekształcił się w System Of A Down. Grupa zachwyciła fanów swoim nieoczywistym brzmieniem wpadającym w alternatywny metal. Wielu krytykowało wokal Serja, który nie wpisywał się w archetyp metalowego lidera. Z czasem stało się to jednak atutem i elementem rozpoznawalnym grupy, a Tankian w 2006 roku trafił na 26. miejsce listy 100 najlepszych metalowych wokalistów według "Hit Parader". W tym samym roku SOAD zawiesili działalność, aby skupić się na solowych projektach, jednak w 2010 roku zespół wrócił na scenę i daje pojedyncze występy.

Na solowej EPce Serja pojawił się materiał nagrany z SOAD?

W wywiadzie dla "Metal Hammer" przyznał, że nowy materiał inspirowany był powstawaniem książki: "Publikuję to, dlatego że archiwalny charakter pisania książki skłonił mnie do zapoznania się z piosenkami z różnych okresów. Na przykład jedna z piosenek pochodzi z początków Systemu i nigdy jej nie wydałem. Kilka piosenek pochodzi z okresu, w którym nagrywałem solo na początku 2007/2008 roku, ale nie pasowały do albumu ['Elect The Dead' z 2007]".

"To interesująca retrospektywa muzyki rockowej z różnych okresów, której nigdy nie wydałem, i nazywa się 'Foundations' głównie dlatego, że jest to fundament mojego muzycznego życia. To są bardzo interesujące piosenki, bardzo różnią się od siebie: jedna jest naprawdę ciężka, druga jest naprawdę progresywna, po prostu w każdej z nich są różne elementy. Ale myślę, że działają w tandemie" - dodał muzyk.

EPka "Foundations", która miała swoją premierę we wrześniu 2024 roku zawiera utwory napisane lata temu. Jeden z nich miał trafić na album SOAD. Grupa jednak nie planuje w najbliższym czasie wydawania nowej muzyki, a Tankian sugerował nawet reszcie zespołu, żeby poszukali nowego wokalisty (więcej TUTAJ ).

