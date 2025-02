Supergrupa Polish Metal Alliance to projekt stworzony przez Macieja "Maxxa" Koczorowskiego, wokalistę Chainsaw , który podczas pandemii zaprosił swoich kolegów z czołówki polskiej sceny ciężkiego grania do nagrania coveru "The Trooper" Iron Maiden. Nagranie okazało się hitem, przekraczając milion odsłon.

Od tego czasu dorobek składu poszerzył się o kolejne kilkanaście coverów z dorobku tak różnych wykonawców, jak m.in. Queen, Metallica, Judas Priest, Slayer, Accept, Rainbow, Pantera, Ozzy Osbourne,King Diamond i Billy Idol.

Polish Metal Alliance przerabia Megadeth

Teraz zespół wypuścił nakręcony podczas Metalowego Zakończenia Roku w Bydgoszczy koncertowy klip do utworu "Symhony of Destruction" z dorobku Megadeth. W nagraniu udział wzięli: Łukasz "Zielony" Zieliński (wokalista Virgin Snatch), Tomasz "Skaya" Skuza (wokalista Quo Vadis), Marek Pająk (gitarzysta Vadera), Jarosław Chilkiewicz (gitarzysta zespołu Piotra Cugowskiego), Tomasz Targosz (basista CETI i The Legacy) i Piotr Szpalik (perkusista CETI, The Legacy i Orgasmatron).

Polish Metal Alliance gwiazdą Gitarowego Rekordu Świata i 3-Majówki we Wrocławiu

Teraz ogłoszono, że 1 maja Polish Metal Alliance w największym, kilkunastoosobowym składzie zagra koncert w ramach festiwalu 3-Majówka 2025 oraz pomoże pobić Gitarowy Rekord Świata, odbywający się od ponad 20 lat na wrocławskim Rynku.

We Wrocławiu Polish Metal Alliance po raz pierwszy zagra w Hali Stulecia. W kilkunastoosobowym składzie formacji pojawią się m.in. Wojtek Cugowski, Krzysiek Sokołowski (wokalista Nocnego Kochanka) oraz wspomniany Marek "Spider" Pająk, gitarzysta zespołu Vader. Tajemnicą pozostaje na razie lista gości specjalnych. Zanim jednak muzycy wejdą na scenę 3-Majówki, pojawią się na wrocławskim Rynku, aby wraz z tysiącami entuzjastów gitary pobić Gitarowy Rekord Świata we wspólnym graniu utworu "Hey Joe" Jimiego Hendrixa pod wodzą Leszka Cichońskiego. Do Rekordu potrzeba 7968 instrumentów strunowych (tyle wynosi rekord ustanowiony w 2023 r.). Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele. Nie trzeba być pełnoletnim.

W ramach festiwalu 3-Majówka, który towarzyszy biciu Gitarowego Rekordu Świata, oprócz Polish Metal Alliance, zagrają również m.in. Kult, KSU, Pidżama Porno, IRA, Big Cyc, LemON, Porter/Karczewska, Luxtorpeda, Dezerter, Dreadzone, Dubioza Kolektiv, Fisz Emade Tworzywo oraz projekt Nosowska/Król.