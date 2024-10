"Niestety, moje osobiste wartości moralne zostały ostatnio wystawione na próbę do granic wytrzymałości, i jest to najsmutniejsze zakończenie tego, co mogło być najlepszą drugą szansą dla tego zespołu" - napisał Ken Susi, żałując, że nie odszedł wcześniej, by od razu poprzeć Ryana Neffa. Nick Pierce z kolei podkreślił, że jego decyzja była koniecznością, by móc zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne.

1. "Permanence"

2. "A Broken Reflection"

3. "Burden"

4. "We Are The Dead" (feat. Alex Terrible, Tom Barber)

5. "Whitewashed Tomb"

6. "Through Storms Ahead"

7. "The Void Within"

8. "Strength To Survive"

9. "Gears That Never Stop"

10. "The Cave We Fear To Enter"

11. "Taken From Nothing".