Działający od 2020 r. ATAN został obwołany jedną z największych nadziei polskiej sceny prog metalu. Liderem formacji jest gitarzysta i kompozytor Andrzej Czaplewski, któremu towarzyszy pochodząca z Boliwii wokalistka i autorka tekstów Claudia Moscoso. Skład uzupełniają Jarosław Sadowski (perkusja) i Marcin Palider (bas).

Mający na koncie album "Ugly Monster" (2022) i EP-kę "Abnormal Load" zespół dał się poznać szerszej publiczności podczas występów na Metal Hammer Festival 2023 w Łodzi i Ostrów Rock Festiwal 2024 oraz jako gość specjalny polskiej trasy Riverside.

ATAN prezentuje mroczne oblicze. Co wiemy o nowej płycie "Metamorphic"?

"Twórczość grupy to fascynująca mieszanka progresywnego metalu, w którym często wykorzystywane są struktury polirytmiczne, z partiami z pogranicza soul, aż po djentowe riffy 7, 8 i 9-strunowych gitar, melodyjne partie wokalne oraz solidny groove sekcji rytmicznej" - czytamy w opisie.

Teraz zespół zapowiedział premierę drugiego albumu, będzie to podwójne wydawnictwo "Metamorphic", które pojawi się 28 marca. Po teledysku do "Glimmering" oraz singlu "First Fig" poznaliśmy kolejny numer "Godot".

"W utworze 'Godot' przybliżyłem bardziej mroczną stronę Atan. Ciężkie riffy, niskie brzmienie, solidny groove połączony z melodyjnymi liniami wokalnymi i growlem. Jest to taka kompozycja, która najbardziej reprezentuje muzycznie to, co jest najbliższe mojemu sercu, czyli metal" - opowiada Andrzej Czaplewski.

Główną inspiracją do tekstu utworu była sztuka Samuela Becketta, "Czekając na Godota". "To jedna z moich ulubionych sztuk. Zawsze podoba mi się to, że w sztuce w zasadzie nic się nie dzieje. Główni bohaterowie za swój cel życiowy uznali oczekiwanie na kogoś zwanego Godotem. Nie znają Godota tak naprawdę ani nie znają powodu, dla którego na niego czekają, ale mimo to czekają i kontemplują. To absurdalne, ale w jakiś sposób głębokie i bliskie. Chciałam poprzez ten tekst i video oddać hołd tej wspaniałej sztuce i tragikomedii istnienia" - dodaje Claudia Moscoso.

Derek Sherinian ponownie gościem ATAN

Produkcją nowego albumu zajął się Andrzej Czaplewski, natomiast za miks i mastering płyty odpowiada Max Morton, znany ze współpracy z m.in. ukraińską grupą Jinjer.

ATAN gościnnie wsparli obecny już na debiucie grupy Derek Sherinian (utwór "Chasing Light"), były klawiszowiec Dream Theater, muzyk supergrup Black Country Communion i Whom Gods Destroy, oraz Mark Richardson, perkusista brytyjskiego zespołu Skunk Anansie (utwór "Respite").

