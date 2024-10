Na następcy "The End Is Nigh" (2017 r.) formacja z pogranicza doom metalu i średniowiecznej muzyki ludowej odkopuje nowe opowieści z odległej przeszłości, historie o fanatykach, plądrowaniu piekielnych czeluści oraz religii i nauce w czasach średniowiecza.

Do utworu "Vigaro" powstał teledysk nakręcony z rozmachem na terenie XVI-wiecznego zamku w Uppsali. Możecie go zobaczyć poniżej:

Formacja Apocalypse Orchestra, powstała w 2013 roku w szwedzkim mieście Gävle nad Zatoką Botnicką, zasłynęła z muzyki, w której ciężkie, przesterowane brzmienie gitar i ogłuszających bębnów idą w parze z dźwiękami tradycyjnych instrumentów ludowych, czego Szwedzi dowiedli już na demówce "The Garden Of Earthly Delights" z 2015 roku i potwierdzili na wydanej dwa lata później, debiutanckiej płycie "The End Is Nigh".