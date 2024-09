" Saxon to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nazw brytyjskiego heavy metalu. I nie chodzi tylko o długi staż, ale o świetne numery. Posłuchajcie choćby najświeższego krążka, 'Hell, Fire and Damnation' . Jest brzmienie typu żyleta, forma wokalna Biffa Byforda bez zarzutów, a do tego oczywiście potężnie przebojowe refreny, wysmakowane sola, tnące riffy... Zupełnie nie tracą ognia" - zapowiadają organizatorzy.

Legenda nurtu New Wave of British Heavy Metal powróci do Polski w ramach "Hell, Fire and Steel Tour". Koncerty odbędą się w Krakowie (Klub Studio, 20 lutego 2025 r.) i Warszawie (Progresja, 23 lutego 2025 r.). Bilety na oba koncerty będą dostępne od 2 października od godziny 10:00.