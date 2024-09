Nagrania odbyły się w studiu NRG / Studio B, gdzie za konsoletą zasiedli Mike Plotnikoff i Jun Murakawa. Miksem i masteringiem "War Machine" zajął się ceniony duński fachowiec Jacob Hansen.

"Stworzenie tego albumu było wielką przyjemnością, do czego przyczynili się moi przyjaciele: Rob Rock (wokal), James Pulli (bas), Paul Bostaph (perkusja) oraz inżynierowie dźwięku Mike Plotnikoff, Jun Murakawa i Jacob Hansen. Ta muzyka wyraża to, gdzie dziś jesteśmy jako zespół, tak pod względem emocjonalnym, jak i technicznym. To zapewne nasz najbardziej szczery album, postawiliśmy bowiem na granie muzyki, która porusza nas emocjonalnie, bez pogoni za trendami czy innymi zespołami. Daliśmy z siebie wszystko!" - zapewnił Chris Impellitteri ( sprawdź! ), lider kalifornijskiej formacji i uznany wirtuoz gitary elektrycznej.

Wspomniany Paul Bostaph to obecny perkusista legendy thrash metalu - Slayera. Występuje także w zespole gitarzysty Slayera - Kerry'ego Kinga. Nagrywał i występował także z m.in. Testament, Forbidden i Exodus.



Impellitteri - jedna z najszybszych gitar wszech czasów

Przypomnijmy, że na czele powstałego w 1986 roku zespołu z Los Angeles stoi 59-letni Chris Impellitteri, ikoniczna postać w dziedzinie gry na gitarze prowadzącej, będąca od lat źródłem inspiracji dla wielu muzyków na całym świecie. Według branżowych czasopism "Guitar One" i "Guitar World" to jeden z najszybszych gitarzystów wszech czasów, którego japoński magazyn "Burrn!" ogłosił swego czasu najlepszym gitarzystą rockowym. W 2023 roku Impellitteri został wprowadzony do Galerii Sław Metalu.

Płyty jego formacji, koncertującej na przestrzeni lat z Iron Maiden, Black Sabbath, Journey i wieloma innymi, znalazły do tej pory ponad dwa miliony nabywców.



Następca longplaya "The Nature Of The Beast" (2018 r.) będzie mieć swą premierę 8 listopada nakładem włoskiej wytwórni Frontiers.

Płytę "War Machine" Impellitteri pilotuje właśnie wypuszczony singel "Out Of My Mind (Heavy Metal)". Nakręcony do niego teledysk, w którym wystąpił już Paul Bostaph, możecie zobaczyć poniżej:

Impellitteri - "Out Of My Mind (Heavy Metal)" - Official Music Video

Impellitteri - szczegóły albumu "War Machine" (tracklista):

1. "War Machine"

2. "Out of My Mind (Heavy Metal)"

3. "Superkingdom"

4. "Wrathchild"

5. "What Lies Beneath"

6. "Hell On Earth"

7. "Power Grab"

8. "Beware The Hunter"

9. "Light It Up"

10. "Gone Insane"

11. "Just Another Day".



