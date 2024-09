Album "Anatomy Of Darkness" , następcę dobrze przyjętego debiutu "Prey" z 2023 roku, zarejestrowano w Plug Unit Studio pod okiem Hansa Pietersa (m.in. After Forever, Severe Torture, Epica ). Miks i mastering w niemieckim studiu Stage One wykonał Andy Classen (m.in. Belphegor, Rotting Christ, Legion Of The Damned ). Okładkę zaprojektował grecki artysta Dimitris Tzortzis , którego praca zdobi także pierwszą płytę Haliphron .

1. "Opus Addicere"

2. "Silent Escape"

3. "Feasting On Flesh"

4. "Black Star"

5. "Buried Truth"

6. "Double Or Nothing"

7. "Epitome Of Perfection"

8. "Art Of The Blade"

9. "Anatomy Of Darkness".