"Vengeance & Wrath", pierwszy od pięciu lat longplay tyskiego tria spod znaku black / thrashu, nagrano w Blackened Force Records (ścieżki gitar) i Gallower's Cave Of Ritual (bas, wokale, solówki); partie perkusji zarejestrowano w Szczecinie. Produkcją zajął się Filip Kłobukowski (Shape The Sound Studio). Autorem okładki jest Belg Kris Verwimp, nadworny artysta sceny metalowej.

Gallower: "Vengeance & Wrath" - bojowy zew

"Słusznie zatytułowany 'Vengeance & Wrath' podsumowuje i uwydatnia dotychczasową estetykę Gallower: nawałnicę riffów, szorstkich acz czytelnych wokali, czarnej jak smoła intensywności i epickich opowieści w średniowiecznej atmosferze. Jest to więc ulepszenie, które nie wykracza poza najprawdziwszy metal, wszak byłby to los gorszy od śmierci! W zgodzie z tą zasadą Gallower z szacunkiem podąża uświęconą ścieżką Venom, Destruction, Bathory, Sodom i japońskiego Sabbat. Na 'Vengeance & Wrath' Gallower znów uwalnia morową zarazę!" - ostrzega niemiecka Dying Victims Productions, wytwórnia z Essen, z którą formacja z Tychów związana jest od roku 2022.

"Uzbrójcie się w pasy z nabojami, sięgnijcie po tę pochodnię i szykujcie się do bitwy - polowanie na czarownice właśnie się rozpoczęło, a na czele pogoni ku ciemności, z 'Pomstą i gniewem', widzimy Gallower" - dodano w duchu batalistycznej odezwy.

Drugi album Gallower pilotuje już premierowa kompozycja "The Dead Despise The Living", której możecie posłuchać poniżej:

Następca wydanego niezależnie debiutu "Behold The Realm Of Darkness" (2020 r.) będzie mieć swą premierę 28 marca. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz w dwu edycjach winylowych: regularnej w kolorze czarnym i specjalnej czerwonej (wraz z m.in. wkładką, plakatem, nalepką, pocztówką, naszywką i kodem do pobrania).

Gallower zaprasza do swojej krainy

Black / thrashmetalowy Gallower, obchodzący w tym roku 10. urodziny, to grupa, za którą stoją urodzeni w Tychach perkusista Tymoteusz "T.C. Speedfire" Ciach i gitarzysta Wiktor Łobarzewski alias Vic Nocturnitier oraz pochodzący z pobliskich Mysłowic, grający na basie wokalista Bartosz Golonka vel Mighty Tzar.

"Oldskulowy metal, surowa agresja, piekielna żywiołowość i mroczna średniowieczna estetyka. Poruszane w tekstach opowieści zabierają słuchacza do mrocznego świata Gallower - XV-wiecznej krainy pełnej magii, potworów, bezbożnego zła, wiedźm i inkwizycyjnego szaleństwa" - czytamy o historiach poruszanych przez tyskie trio, które wśród swoich muzycznych inspiracji wylicza m.in. Destruction, Kreator, Sabbat, Sodom, Mercyful Fate, Slayer i Venom.

Podróż Gallower do serca metalu w ścisłej zgodzie z duchem najczystszych brzmieniowych tradycji rozpoczęła się od dwóch (obowiązkowych) demówek: "Witch Hunt Is On" (2015 r.) i "Through The Gallows" (2016 r.). Gallower możemy też usłyszeć na opublikowanym w 2019 roku splicie "The Extremity Of Dominion", dzielonym z Bestiality z Raszyna oraz warszawskimi formacjami Necrömanzer i Torpor. W 2020 roku światło dzienne ujrzał wydany sumptem zespołu, debiutancki album "Behold The Realm Of Darkness". Dwa lata później Gallower podpisali cyrograf z niemiecką Dying Victims Productions, w barwach której wypuścili EP-kę "Eastern Witchcraft" (2022 r.), a dziś szykują się do premiery "Vengeance & Wrath".

Gallower - szczegóły albumu "Vengeance & Wrath" (tracklista):

1. "Aftermath / Protector's Militia"

2. "The Revelation"

3. "Relentless Retaliation"

4. "Bubonic Breath"

5. "March Of The Carmine Cloaks"

6. "Prophecy Of The Seven"

7. "The Dead Despise The Living"

8. "Vengeance & Wrath"

9. "Demonic Ascent".

