"Dreams On Algorithms" nagrano w studiu GodCity w Salem w stanie Massachusetts, gdzie za konsoletą zasiadł Kurt Ballou, uznany producent i gitarzysta Converge. Mastering w Infrasonic Sound wykonał Nick Townsend (Dr. Dre, Betty Davis). Okładkę zaprojektował amerykański artysta AC Tremblay. W utworze "Constant Passenger" wystąpił gościnnie Vincent Bennett, wokalista deathcore'owej grupy The Acacia Strain.

Escuela Grind w sidłach algorytmów. O czym opowiada "Dreams On Algorithms"?

"'Dreams On Algorithms' zgłębia władzę, jaką nad naszymi czynami i psychiką mają niewidoczne, zaprogramowane, podprogowe siły. Wykorzystując sny i podświadomość jako tematyczną symbolikę, staramy się wydobyć to, co łączy nas pod wpływem tych ukierunkowanych algorytmów. Niektóre utwory w sposób bezpośredni odnoszą się do wpływu mediów społecznościowych na nasze życie, inne nie mówią o tym wprost i odnoszą się do naszych osobistych celów i doświadczeń. Jesteśmy niebywale dumni z tego albumu i uważamy, że odzwierciedla on zarówno nasze zespołowe korzenie, jak i kierunki, w których podąża nasze brzmienie" - mówi Katerina Economou, wokalistka Escuela Grind.

"Zależało nam na tym, by album ten ukazywał to, czym jest w dzisiejszych czasach szeroko pojęta konsumpcja: to, co otrzymujemy poprzez nasze telefony, media społecznościowe, indywidualnie dostosowywane algorytmy i jak to przekłada się na naszą podświadomość. Większość ludzi potrafi odnaleźć w swojej internetowej sferze coś, co zatruwa mu sen. Chcieliśmy rozwinąć ten temat, stąd wszystkie utwory dotyczą analizy snów i technologii" - dodała liderka zespołu z Pittsfield w stanie Massachusetts.

Escuela Grind - kim są?

Zespół z amerykańskiego regionu Nowej Anglii powstał w 2016 roku i przez pierwsze trzy lata funkcjonował pod nazwą Escuela (hiszp. szkoła). Styl Escuela Grind to wybuchowa mieszanka ekstremalnego metalu, w której przenikają się m.in. hardcore, powerviolence, grindcore i death metal. "Memory Theater", debiutancki album Escuela Grind, znalazł nawet uznanie na łamach "The New York Times", jednego z najważniejszych amerykańskich dzienników, który określił go mianem "opusu ekstremalności". Skład formacji, na czele której stoi charyzmatyczna wokalistka Katerina Economou, uzupełniają Jesse Fuentes (perkusja), Kris Morash (gitara) i Justin Altamirano (bas).

Album "Dreams On Algorithms" ujrzy światło dzienne 18 października nakładem nowojorskiej MNRK Heavy.



Nowe dokonanie Escuela Grind promuje m.in. singel "Turbulence", w którym Katerina Economou po raz pierwszy w historii zespołu śpiewa także czystym głosem. Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Escuela Grind - Turbulence (Official Music Video)

Escuela Grind - szczegóły płyty "Dreams On Algorithms" (tracklista):

1. "DOA"

2. "Always Watching You"

3. "Constant Passenger"

4. "Moral Injury"

5. "Concept Of God"

6. "Animus Multiform"

7. "Scorpion"

8. "Planned Obsolescence"

9. "Toothless"

10. "Turbulence".



