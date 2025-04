Przypomnijmy, że już w pierwszej połowie ubiegłego roku kwintet z Jutlandii wypuściła dwa single: "Colossus" i "Imp Of The Perverse" . Teraz dołączyła do niech trzecia premierowa kompozycja "Misfortunate Son" , w której usłyszymy gościnnie muzyków blackmetalowego Orm z Kopenhagi.

1. "Stormbringer"

2. "Colossus"

3. "In Loathe And Love"

4. "King Of The Sun"

5. "Imp Of The Perverse"

6. "Misfortunate Son"

7. "Mouth Of The River"

8. "Light The Beacons"

9. "Depraved World".