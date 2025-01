Według zapowiedzi 14. longplay słynnych "wampirów z Suffolk" ma nawiązywać zarówno do klasycznych albumów Cradle Of Filth z lat 90., jak i tych wydanych w ostatniej dekadzie, nie zabraknie więc na nim black- i deathmetalowej chłosty, symfonicznego przepychu oraz tego, co zwykło się określać mianem "ekstremalnego gothic / horror metalu".

Cradle Of Filth i "The Screaming Of The Valkyries" - wszystkiego po trochu

"Są na nim elementy wszystkiego, co do tej pory zrobiliśmy, w tym kilka odniesień do (płyt) 'Midian' (2000 r.) i 'Dusk And Her Embrace' (1996 r.), zwłaszcza w sensie atmosfery i poruszanej tematyki. Można w nim odnaleźć pierwiastki starego i nowego Cradle. Warto też wspomnieć o doskonałej produkcji. Materiał jest chwytliwy, raz szybki, raz wolny, romantyczny, ciężki, teatralny" - wylicza Dani Filth, ikoniczny frontman Cradle Of Filth.

Nowy album wyprodukował ceniony i od lat współpracujący z Cradle Of Filth, brytyjski fachowiec Scott Atkins. Okładkę, jak zwykle romantyczno-makabryczną, zaprojektował tym razem amerykański artysta Roberto Diaz.

Cradle Of Filth z nowym singlem w hedonistycznej afirmacji życia

Wraz ujawnieniem szczegółów następcy albumu "Existence Is Futile" (2021 r.), legendarna grupa ze wschodniej Anglii opublikowała nowy singel "To Live Deliciously".

"Utwór ten opowiada o celebracji życia. O oddawaniu się wszystkiemu, co nie jest skrępowane konformizmem religijnym, państwowym czy nie jest zgodne z modą. Wolne od poczucia winy i ograniczeń. Zgodnie z naturą. Można go odczytać jako hedonistyczny światopogląd; pozytywny kodeks życiowy, jeśli nie jest realizowany kosztem cierpienia innych. To zwyczajne czerpanie radości z bycia żywym i wolnym tu i teraz" - o przesłaniu zaklętym w premierowej kompozycji mówi 51-letni wokalista i lider Cradle Of Filth.

Z singlem "To Live Deliciously" możecie się zapoznać poniżej:

Dodajmy, że już w październiku ubiegłego roku zespół podzielił się z fanami singlem "Malignant Perfection" - pierwszą zapowiedzią nowego materiału. Do skrojonego pod Halloween singla powstał nakręcony z rozmachem wideoklip w reżyserii Vicente Cordero, który w tej dziedzinie współpracował wcześniej m.in. z grupami Filter, DevilDriver, In Flames i Black Veil Brides.

Album "The Screaming Of The Valkyries" trafi do sprzedaży 21 marca nakładem austriackiej Napalm Records (w wersji CD, na winylu, cyfrowo oraz w wielu specjalnych limitowanych zestawach).

Przypomnijmy, że chętnie odwiedzający nasz kraj Cradle Of Filth będzie jedną z gwiazd Mystic Festival, który odbędzie się w dniach 4-7 czerwca na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

Dodajmy, że fani nominowanego w 2005 roku do nagrody Grammy Cradle Of Filth nadal czekają na premierę utworu swoich ulubieńców z udziałem samego Eda Sheerana. Wspólna kompozycja gwiazdy popu i metalowców z Ipswich, choć już nagrana, wciąż pozostaje zagadką.

Aktualny międzynarodowy skład formacji pod wodzą Daniego Filtha uzupełniają czeski perkusista Martin "Marthus" Skaroupka; szkocki basista Daniel Firth; pochodzący z USA gitarzysta Donny Burbage; oraz urodzony w czeskim Brnie gitarzysta Marek "Ashok" Smerda i grająca na klawiszach, amerykańska wokalistka Zoe Federoff - para, która na początku stycznia stanęła na ślubnym kobiercu.

Cradle Of Filith - szczegóły albumu "The Screaming Of The Valkyries" (tracklista):

1. "To Live Deliciously"

2. "Demagoguery"

3. "The Trinity Of Shadows"

4. "Non Omnis Moriar"

5. "White Hellebore"

6. "You Are My Nautilus"

7. "Malignant Perfection"

8. "Ex Sanguine Draculae"

9. "When Misery Was A Stranger".