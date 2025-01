Bring Me The Horizon nagrali cover "Wonderwall". "Liam będzie wkurzony"

Grupa Bring Me The Horizon powstała w 2004 roku w Sheffield. Obecnie w zespole grają wokalista Oli Sykes , perkusista Matt Nicholls , gitarzysta Lee Malia i basista Matt Kean . Komercyjną sławę zyskali w 2013 roku wydając krążek " Sempiternal ", na którym znalazły się takie przeboje jak " Can You Feel My Heart " czy " Sleepwalking ". Ich ostatni album studyjny zatytułowany " Post Human: Nex Gen ", który ukazał się w maju 2024 roku, w momencie premiery trafił na 1. miejsce list UK Rock & Metal Albums i Billboard US Top Hard Rock Albums. Teraz grupa pokusiła się o cover kultowego utworu z lat 90.

Co więcej, okładka singla nawiązuje do sceny z teledysku Oasis do wspomnianego kawałka. Bring Me The Horizon zapowiedzieli to wydawnictwo używając popularnego, żartobliwego stwierdzenia odnoszącego się do ogromnej popularności przeboju w świecie popkultury.