Profile "Mam talent" w mediach społecznościowych od czasu do czasu przypominają występy swoich uczestników z poprzednich edycji. Tym razem sięgnięto po postać Gienka Loski, który w 2010 r. pojawił się na castingu do programu.

Tak zaczynał Gienek Loska w "Mam talent"

"Będę śpiewał. To co uważam, robię najlepiej" - powiedział uliczny muzyk, przedstawiając się jurorom.

"Nie stroi mu gitara" - skomentowała pierwsze dźwięki rozczarowana Agnieszka Chylińska.

Gienek Loska w programie sięgnął po utwór "She Talks to Angels" grupy The Black Crowes, budząc ostatecznie zachwyty wśród widzów i jurorów. Ostatecznie jednak ku sporemu rozczarowaniu wokalista nie znalazł się w gronie półfinalistów zaproszonych do odcinków na żywo.

"Wielki talent", "Uwielbiałam gościa", "Zawsze będę pamiętać" - czytamy pod nagraniem. Niektórzy mają żal do Chylińskiej za jej komentarz.

Kim był Gienek Loska?

Inni są zaskoczeni wiadomością, że Gienek Loska zmarł 9 września 2020 r. w wieku 45 lat. Od maja przebywał w śpiączce po wylewie krwi do mózgu podczas pobytu u 70-letniej schorowanej matki na Białorusi. Miał wrócić do Polski o wiele wcześniej, jednak postanowił przedłużyć pobyt. Do zdarzenia doszło na dzień przed powrotem.

Lider Gienek Loska Band został pochowany w swoim rodzinnym Biełooziersku.

Przypomnijmy, że rok po udziale w "Mam talent", Gienek Loska ponownie pojawił się w TVN-ie, występując w pierwszej edycji "X Factor". Tam trafił do drużyny Czesława Mozila, zostając zwycięzcą show.

- Nie pozwolę komukolwiek lub czemukolwiek stanąć na drodze do realizacji moich zamierzeń - taki już jestem - mówił Interii w 2013 r. Gienek Loska.

Wraz ze swoim zespołem Gienek Loska Band pozostawił po sobie dwie płyty: wydany w listopadzie 2011 r. album "Hazardzista" i "Dom" (kwiecień 2013 r.). Wkrótce po premierze tego drugiego wydawnictwa z grupy odeszli towarzysz Loski od czasów zespołu Seven B gitarzysta Andrzej "Makar" Makarewicz i znany z m.in. Homo Twist perkusista Grzegorz Schneider (zmarł w czerwcu 2013 r.). W Gienek Loska Band zastąpili ich odpowiednio kompozytor i muzyk sesyjny Arkadiusz Żurecki (absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, znany z m.in. Rusty Cage i Present Perfect) oraz Łukasz Marek (Present Perfect).

- Jak daleko bym nie zaszedł, w tak zwanym "show biznesie", to i tak ludzie będą mnie kojarzyć z pierwszą edycją "X Factora". Uważam jednak, że wszyscy - zarówno reżyserzy, jak i widzowie, po cichu liczyli, że wyniknie z mojego śpiewania coś niebanalnego... i mam nadzieję, że ich nie zawiodłem - opowiadał Interii w 2013 r.

Gdy zapytaliśmy, co jest dla niego najważniejsze, odpowiedział: Śpiewanie - kiedy jest źle i wtedy, kiedy jest dobrze... I to, co mam w sercu.

