Zaczynał w sklepie z butami. Jeden z najbardziej rozchwytywanych muzyków świata zagra w Polsce

Chris Slade karierę zawodową rozpoczął w sklepie z butami. Gdy miał 16 lat, postanowił, że woli grać na perkusji. Pierwszy poważny zespół, w którym występował nazywał się Tommy Scott and the Senators, a jego wokalistą był Tom Jones.

77-letni obecnie Walijczyk nagrywał i koncertował z największymi gwiazdami rocka i muzyki popularnej. Na jego liście płac widnieją takie nazwy, jak m.in. Manfred Mann's Earth Band, Count Basie, Tom Jones, Paul Rodgers, Jimmy Page, The Firm, David Gilmour, Uriah Heep, Gary Moore, Asia, Michael Schenker, Olivia Newton John, Gary Numan.

Największą rozpoznawalność przyniosły mu występy w grupie AC/DC, do której został zaproszony w 1989 r. Z legendarną formacją nagrał płytę "The Razor's Edge" (1990), koncertowe albumy "Live at Donnington" (1991) i "AC/DC Live" (1992) oraz singel "Big Gun" na potrzeby filmu "Bohater ostatniej akcji" (1993).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC/DC Thunderstruck

W 1994 r. do składu AC/DC wrócił Phil Rudd, występujący wcześniej w latach 1975-1983. Gdy Rudd wpadł w kłopoty z prawem, jego następcą w 2015 r. został właśnie Chris Slade. To z nim w składzie grupa wystąpiła 25 lipca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach trasy promującej płytę "Rock or Bust". Perkusista pojawił się też w teledysku "Rock the Blues Away". Ta współpraca potrwała do 2020 r., kiedy do AC/DC ponownie przyjęto Rudda.

W 2012 roku muzyk założył swój własny zespół - The Chris Slade Timeline, by uczcić ponad 50 lat pracy w roli profesjonalnego perkusisty. Podczas koncertów wykonuje utwory zespołów, w których grał Chris, przeplatane jego własnymi kompozycjami. Polscy fani mogą spodziewać się także kilku niespodzianek.

U boku lidera występują wokaliści Steve Glasscock i Paul "Bun" Davis, gitarzysta James Cornford, klawiszowiec i gitarzysta Michael J. Clark oraz basista Andy Crosby.

Jeszcze w tym roku pojawi się debiutancki album pod szyldem Chris Slade Timeline.

"Legendarny Chris Slade nadal nas zadziwia, jest jak piorun, ponieważ na nowo wynajduje świat rocka z unikalną, progresywną, orkiestrową wizją o intensywnej sile. Mówiąc prościej, ten perkusista wciąż wpływa na muzyczny biznes, mimo, że ma na karku prawie 60 lat niezwykłej kariery muzycznej" - cieszy się Tim Henderson z BraveWords Records, która wyda płytę projektu.



The Chris Slade Timeline - koncerty w Polsce:

4.04.2024 - Katowice, Kinoteatr Rialto

5.04.2024 - Warszawa, Proxima

6.04.2024 - Bydgoszcz, Kuźnia

7.04.2024 - Poznań, Klub B17.

Bilety: 179 zł (przedsprzedaż), 199 zł (w dniu koncertu).