Wodecki Twist Festiwal 2020: Znamy datę trzeciej edycji festiwalu

W dniach 5 - 7 czerwca 2020 roku odbędzie się trzecia edycja Wodecki Twist Festiwal. Na ostatni dzień imprezy zaplanowano specjalny Jubileuszowy Koncert Urodzinowy Zbigniewa Wodeckiego, który w 2020 roku skończyłby 70 lat.

Zbigniew Wodecki w 2020 roku skończyłby 70 lat /Wojciech Stróżyk / Reporter

Udział w uroczystym koncercie galowym, który odbędzie się 7 czerwca 2020 roku, zapowiedzieli znakomici polscy artyści, a wśród nich oddani przyjaciele Zbyszka oraz młodzi twórcy.

W programie gali znajdą się najpiękniejsze duety i wielkie przeboje z ogromnego i różnorodnego repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, a także muzyczne niespodzianki. Wszystko w nowej odsłonie i wspaniałych, przygotowanych specjalnie na to wydarzenie aranżacjach. Ideą koncertu jest spotkanie wykonawców nie tylko z muzyką patrona wydarzenia, ale i z nim samym. Widowisko będzie oprawione wyjątkowymi materiałami archiwalnymi.



Pełny program festiwalu zostanie opublikowany na początku 2020 roku.

"Festiwal to nie tylko hołd dla wspaniałego artysty, ale też próba zatrzymania uśmiechu i pogody ducha bardzo kochanego człowieka. Zatrzymania czasu w najznakomitszym momencie - radości grania i słuchania muzyki" - mówi dyrektor programowy wydarzenia Katarzyna Wodecka-Stubbs i dodaje: "Jak w zeszłych latach, tak i w tym jubileuszowym roku ważna jest różnorodność muzyczna i pokoleniowa. Przygotowujemy, jak co roku, szereg koncertów na najpiękniejszych krakowskich scenach. Usłyszymy niebanalne głosy należące do najpopularniejszych wykonawców na polskiej scenie muzycznej. To artyści odnoszący sukcesy, wyróżniający się charyzmą i energią".

W tym roku pamięć Zbigniewa Wodeckiego na festiwalu jego imienia uczcili m.in.: Dawid Podsiadło, Brodka, Igor Herbut, Mela Koteluk, Kayah, Alicja Majewska, Sławek Uniatowski i wielu innych artystów.