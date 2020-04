Within Temptation na koncercie w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Holenderski zespół metalowy Within Temptation zagra jeden koncert w Polsce.

Koncert zaplanowany jest na 20 września 2020 roku w Arenie Gliwice.

Within Temptation debiutancką płytę "Enter" wydali w 1997 roku. Od tej pory grupa nagrała jeszcze sześć albumów. Ostatni "Resist" został ukazał się w 2019 roku.

"Within Temptation wymykają się wszelkim próbom zaszufladkowania, prowadząc swoją karierę tak samo, jak grają koncerty - z energią, bez kompleksów, z rozmachem, którego zazdrości im pół świata" - piszą o zespole organizatorzy.



U boku Within Temptation zaprezentuje się amerykańska grupa Evanescence, obchodząca w tym roku 25-lecie działalności. "Pojawienie się Evanescence było prawdziwym objawieniem. Tym bardziej, że zaczęło się od trzęsienia ziemi - singel 'Bring Me To Life' nie tylko katapultował zespół na szczyt (Grammy od razu za debiut nie zdarza się co dzień), ale w ogóle przywrócił światu wiarę w moc rocka, który na początku XXI wieku wydawał się w odwrocie" - czytamy w opisie wydarzenia.



Koncert w Gliwicach odbędzie się w ramach Worlds Collide Tour 2020. Informacje o cenach biletów zostaną opublikowane 9 kwietnia, a regularna sprzedaż biletów wystartuje dzień później.