Wiadomo już, że headlinerami Open'er Festival 2024 będą Doja Cat, Foo Fighters i Dua Lipa, której występ w Gdyni w 2022 r. został odwołany w ostatniej chwili z powodu załamania pogody.

Organizatorzy ujawnili, że do składu przyszłorocznej edycji dołączają 21 Savage (jeden z najważniejszych graczy współczesnego rapu), Ice Spice (księżniczka drillu z Bronxu), Two Feet (fenomen łączący sensualny rock z głębokim elektronicznym basem), Claptone (na zamknięcie piątkowej Tent Stage), L'Impératrice (czołówka francuskiej muzycznej awangardy) oraz Sofia Kourtesis (producentka i DJ-ka, autorka jednej z najlepiej ocenianych płyt elektronicznych tego roku).

Open'er Festival 2024 - bilety

Regular Tickets - w sprzedaży do 10 czerwca 2024 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).



Karnet 4 dni - 1039 zł

Karnet weekendowy (piątek + sobota) - 759 zł

Bilet jednodniowy - 495 zł

Karnet 4 dni + pole namiotowe - 1305 zł

Karnet weekendowy (piątek + sobota) + pole namiotowe - 935 zł.

Do podanych cen należy doliczyć koszt obsługi (opłata serwisowa): +5%