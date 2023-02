Beyoncé w ubiegłym roku wydała album "RENAISSANCE", który uznano za jeden z najlepszych w ubiegłym roku, a także w jej karierze. Nowy krążek to okazja, by zagrać wiele koncertów. Wiemy już, że jej kolejna wizyta w Polsce odbędzie się we wtorek, 27 czerwca 2023 roku. Artystka pojawi się na PGE Narodowym w Warszawie.

To pierwsza wizyta gwiazdy w Polsce od 2018 roku, a także pierwsza trasa od prawie 6 lat. Zaledwie tydzień temu Beyonce pojawiła się w Dubaju, gdzie zagrała na otwarciu jednego z luksusowych hoteli. Miała otrzymać za to astronomiczną kwotę - 7,5 mln dolarów! Już wtedy było niemal pewne, że wkrótce wyruszy w trasę.

Beyonce zagra koncert w Polsce w 2023 roku. Po ile bilety?

Sprzedaż biletów rozpocznie się 10 lutego 2023 roku. Wcześniej, bo 6 lutego 2023 roku, ruszy specjalna przedsprzedaż. Na tę chwilę nie wiadomo, ile będą kosztować wejściówki.

Beyoncé jest jedną z najpopularniejszych wokalistek na świecie, a także jedną z najbardziej wpływowych kobiet. Na koncie ma 28 statuetek Grammy, a także 200 mln sprzedanych płyt. Jej mężem jest Jay-Z, czyli jeden z czołowych raperów w USA.

W tym roku minie 20 lat odkąd z sukcesami prowadzi swoją solową karierę. Przebojem, dzięki któremu wdarła się na listy przebojów, jest piosenka "Crazy in Love" nagrana ze wspomnianym wcześniej raperem.

