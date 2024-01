Wielka gwiazda powraca do Europy. Co ogłosiła Adele?

Oprac.: Michał Boroń Koncerty

Do 15 czerwca Adele przedłużyła swoją rezydenturę w Las Vegas (w sumie odbędzie się 100 występów). Teraz brytyjska gwiazda ogłosiła, że w sierpniu przeniesie się do Europy, by dać cztery specjalne koncerty w Monachium. Co już wiemy?

Adele zagra cztery koncerty w Monachium /Jay L. Clendenin/Los Angeles Times /Getty Images