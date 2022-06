Volbeat: Koncert w Polsce. Znamy szczegóły [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Rock'n'rollowi buntownicy z grupy Volbeat ogłasili europejską część trasy "Servant Of The Road World Tour". Duńczyków wspierać będą goście specjalni z brytyjskiej formacji Skindred oraz supportujący Napalm Death (Wlk. Brytania i Irlandia) i Bad Wolves (Europa kontynentalna).

Heaven Nor Hell

W ramach trasy 4 grudnia w hali EXPO XXI w Warszawie odbędzie się jedyny polski koncert. Bilety na to wydarzenie trafią do sprzedaży 1 lipca (przedsprzedaż dla klientów City Handlowy od 29 czerwca, przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster od 30 czerwca).

"Mamy ogromne szczęście, że możemy zabrać ze sobą Skindred, Napalm Death i Bad Wolves i podzielić się tym doświadczeniem z trzema niesamowitymi zespołami, które mamy szczęście nazwać przyjaciółmi" - komentują muzycy Volbeat.

