Uriah Heep: Koncert w Polsce w 2022 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Uriah Heep: Koncert w Polsce w 2022 r.

9 listopada 2022 r. w MCK w Katowicach zagra świętująca 50-lecie brytyjska grupa Uriah Heep, pamiętana z przebojów "Lady In Black", "July Morning", "Easy Livin'" czy "Gypsy". "From lockdown to rockdown" - zapowiadają weterani hard rocka, których (tak jak cały świat) uziemiła pandemia koronawirusa.

Mick Box i Bernie Shaw (Uriah Heep) w akcji /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images