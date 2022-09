Za czasów poprzedniego prezesa Jacka Kurskiego w TVP szeroką ławą zaczęły pojawiać się gwiazdy disco polo. Podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką czy Wakacyjnej Trasy Dwójki na scenie można było zobaczyć m.in. Sławomira i Kajrę, Andre, Classic, Daj to Głośniej i oczywiście Zenka Martyniuka.

Gwiazdy disco polo miały też się pojawić na koncercie z okazji otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Ten projekt to jeden z flagowych pomysłów rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Reklama

Po odwołaniu Jacka Kurskiego ze stanowiska, jedną z pierwszych decyzji nowego prezesa Mateusza Matyszkowicza było wykreślenie gwiazd disco polo z listy gości koncertu. Serwis Wirtualne Media podał, że na liście wówczas zostali m.in. Jan Pietrzak i Ryszard Makowski. "Prezes stwierdził, że to są zbyt słabi artyści, by 'uciągnąć' koncert, a w takim razie jego organizacja nie ma sensu" - mogliśmy przeczytać.

To wtedy pojawiła się informacja, że zaplanowanego pierwotnie na 17 września wydarzenia nie będzie. Teraz TVP oficjalnie ogłosiła, że koncert jednak się odbędzie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Kurski - były poseł, który został prezesem Interia.tv

"Gramy koncert w Elblągu! Dla wolności i nadziei na lepsze jutro. W 83. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę i z okazji oficjalnego otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej" - czytamy na profilu Bądźmy razem TVP na Instagramie.

Instagram Post

Z wpisu poznaliśmy też skład wydarzenia w Elblągu. Na scenie pojawią się trenerzy "The Voice Senior": Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski, trener "The Voice of Poland" Marek Piekarczyk, a także Kasia Moś, Katarzyna Cerekwicka, Ryszard Rynkowski, Janusz Radek (bierze udział w trwającej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie), Krzysztof Kiljański, Tadeusz Seibert (finalista 10. edycji "The Voice of Poland") i Natalia Sikora (wygrała drugą edycję tego show).

Orkiestrą dyrygować będzie Zygmunt Kukla.

Transmisja koncertu 17 września od godz. 18 w TVP1.