TVP organizuje koncert "Pasja 2021". Co z obostrzeniami?

W Wielki Piątek TVP wyemituje koncert "Pasja 2021". Na scenie pojawią się popularne polskie gwiazdy. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami pojawiają się liczne pytania o bezpieczeństwo.

Alicja Szemplińska będzie jedną z gwiazd koncertu TVP AKPA

Koncert "Pasja 2021" odbędzie się przed budynkiem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Przed gmachem stanęła scena i duży krzyż.

Jak wyjaśnił rzecznik prasowy CSK, "Plac przed budynkiem został wynajęty komercyjnie i nie jest to przedsięwzięcie CSK".



"W wielkopostnym widowisku, odbywającym się w Lublinie, rozważania męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa obrazują aktualne wydarzenia, a także muzyka rockowa. To niezwykłe połączenie pozwala na nowo odkryć sens Świąt Wielkanocnych. Zmusza także do pogłębionej refleksji nad współczesnym światem i własnym życiem" - czytamy w opisie wydarzenia.

Na scenie wystąpią m.in. Stanisław Karpiel-Bułecka, Piotr Cugowski, Marcin Sójka, Adam Kalinowski, Jędrzej Skiba, Alicja Szemplińska, Viki Gabor i Marta Gałuszewska. Imprezę poprowadzą Marta Manowska i Łukasz Nowicki.



TVP realizowało zdjęcia do wydarzenia m.in. w kościele św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, na rynku w Zamościu, w kościele i na rynku w Krasnymstawie, a także w Chełmie.

Organizatorzy zapewniają, że impreza odbędzie się bez udziału publiczności. "'Pasję' będzie można oglądać na antenie TVP2. Jest to realizacja wyłącznie telewizyjna" - tłumaczą. Podkreślili również, że zdjęcia zostały zrealizowane jeszcze przed wprowadzeniem nowych obostrzeń.