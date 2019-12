Trasa koncertowa "Poeci rocka" w 2020 r.: John Porter gościem specjalnym [DATY, MIEJSCA, BILETY]

John Porter został ogłoszony pierwszym gościem specjalnym trasy "Poeci rocka", podczas której polskie gwiazdy przypomną przeboje gwiazd lat 60. i 70.

Podczas koncertów w ramach trasy "Poeci rocka" fani usłyszą przeboje takich gwiazd lat 60. i 70., jak m.in. David Bowie, Neil Young, Bob Dylan, John Lennon, Jim Morrison (The Doors), Lou Reed, Janis Joplin i Patti Smith.

Po ponadczasowe utwory sięgną m.in. Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Piotr Rogucki, Sławek Uniatowski i Łukasz Lach oraz goście specjalni.

Pierwszym ogłoszonym gościem został John Porter. Walijski muzyk, kompozytor i autor tekstów, z Polską jest związany od 1976 roku.

To właśnie John z Markiem Jackowskim i Korą od 1977 do 1979 roku tworzyli zespół Maanam - Elektryczny Prysznic, przemianowany później na Maanam.

Potem był John Porter Band i działalność solowa oraz współpraca z Maciejem Zembatym przy recitalach z piosenkami Leonarda Cohena. Ogromny sukces komercyjny John Porter odniósł wspólnie z Anitą Lipnicką albumami "Nieprzyzwoite piosenki", "Inside Story" czy "Goodbye". Ostatnio nagrał bardzo dobrze przyjętą płytę "Philosophia" z Wojciechem Mazolewskim.

Udział w trasie "Poeci Rocka" to dla Portera powrót do znajomych dźwięków i cenionych artystów.

"Koncert 'Poeci Rocka' jest hołdem dla wszystkich wielkich artystów, którzy inspirowali mnie przez lata do pisania własnych piosenek. To święto świetnych tekstów od Dylana, Patti Smith, aż po mroczny 'Nowy Jork' Lou Reeda. Większość artystów pochodzi z mojego pokolenia. Ekscytujące jest to, że mogę osobiście interpretować ich piosenki, w pełni rozumiejąc czasy, w których powstawały" - mówi John Porter.

Trasę przygotowuje muzycznie Leszek Biolik, który odpowiada za sukces trasy "Cohen i Kobiety", a narracyjnie dziennikarz Marcin Tercjak, który podczas koncertów ze specjalnie zaaranżowanego na scenie radiowego studia przybliży widzom historię piosenek i muzycznych legend. Biolik występował w zespołach Republika i Wilki, współpracował z m.in. Grzegorzem Ciechowskim, Robertem Gawlińskim, Marcinem Rozynkiem, Fiolką Najdenowicz, Brodką i Misią Furtak.



Oto szczegóły trasy "Poeci rocka":



15.02.2020 - Warszawa, Torwar

22.02.2020 - Szczecin, Filharmonia

28.02.2020 - Katowice, NOSPR

1.03.2020 - Poznań, Sala Ziemi

8.03.2020 - Gdynia, Arena

15.03.2020 - Kraków, ICE

22.03.2020 - Łódź, Wytwórnia

19.04.2020 - Bydgoszcz, Hala Łuczniczka.

