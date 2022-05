Toto wyrusza w europejską trasę "The Dogz of Oz Tour". Ich jedyny koncert w Polsce odbędzie się 31 lipca 2022 roku o 20:00 (niedziela) w COS Torwar przy Łazienkowskiej 6A w Warszawie. W setliście nie zabraknie największych hitów, m.in. "Rosanna", "Africa" czy "Hold The Line".

Clip Toto Hold the Line (35th Anniversary Tour - Live In Poland)

Toto w Polsce w 2022 roku! Ile kosztują bilety?

Bilety na wydarzenie są dostępne na stronach eventim.pl i ebilet.pl. Za miejsca siedzące trzeba zapłacić od 189-329 złotych, a miejsca na płycie kosztują od 259-359 złotych. Organizatorem wydarzenia jest Good Taste Productions.

Toto - legenda wystąpi w Polsce

W ostatnich latach koncertowy skład zespołu uszczuplił się o Davida Paicha - kompozytora wielu przebojów Toto. Muzyk z powodu problemów zdrowotnych nie może już wyruszać w trasy koncertowe, choć wspiera kolegów, którzy szerzą w świecie twórczość amerykańskiej legendy lat 80.

Zespół zagra w składzie: gitarzysta Steve Lukather, wokalista Joseph Williams, John Pierce (Huey Lewis i The News), perkusista Robert "Sput" Searight (znany ze współpracy z Ghost-Note/Snarky Puppy, Snoop Dogg) i klawiszowiec Steve Maggior (Robert Jon & The Wreck, MD Heino). Do grupy dołączyli także klawiszowiec Dominique "Xavier" Taplin (Prince, Ghost-Note) i multiinstrumentalista Warren Ham (Ringo Starr).

Lukather i Williams są przyjaciółmi od dzieciństwa. Mają za sobą długą i barwną przeszłość, której lwią część stanowi legendarna kariera muzyczna. Po skompletowaniu nowego składu muzyków (piętnastego już w historii zespołu), wykonają w COS Torwar najpopularniejsze przeboje grupy.

Clip Toto Africa

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji, którą podjęliśmy i kształtu zespołu, jaki teraz mamy. To dla nas niezwykle perspektywiczne działanie i napawa nas optymizmem na przyszłość. Jesteśmy wielopokoleniowym zespołem - chcemy dalej występować dla naszej publiczności. Zawsze się nad tym zastanawialiśmy, jednak pandemia wzmogła nasze skupienie nad tą kwestią: 'co dalej'? Wielu z naszych kolegów jest już od dawna na emeryturze lub pożegnaliśmy się z nimi. My pragniemy jeszcze zawalczyć, zaznaczyć się w historii muzyki, wycisnąć z życia wszystko najlepsze, co się da. Joe jest moją inspiracją! Jest teraz w swojej szczytowej formie. Wszystkie swoje wysiłki dedykuję właśnie jemu i naszej przyjaźni. Spędziłem prawie cztery i pół dekady mojego życia w drodze i nigdy nie opuściłem żadnego ważnego dla zespołu wydarzenia. Cieszę się, że nadal mogę realizować naszą wizję i tworzyć Toto. Trasa "The Dogz of Oz" to dla nas nie tylko reinterpretacja największych przebojów; to dla nas pewnego rodzaju odświeżenie i wielka radość z ciągłego tworzenia dziedzictwa zespołu. Mamy naprawdę ogromną nadzieję stanąć na scenie w 2022 roku!" - zapowiada Steve Lukather.

Instagram Wideo

Joseph Williams dodaje: "Luke jest dla mnie jak brat. Wiele razem przeszliśmy. Zawsze patrzyliśmy w przyszłość z wielką nadzieją na to, że uda nam się wcielić w życie wszystkie nasze pomysły. Nie przychodzi mi do głowy nikt inny, kogo znam, z kim chciałbym dzielić swoje wizje i współpracować kreatywnie. Luke to lojalny i niezwykle utalentowany przyjaciel."