Toto: Koncert w Sopocie. Rozpiska godzinowa

We wtorek 25 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie zaprezentuje się grupa Toto pamiętana z przebojów "Africa", "Rosanna" i "Hold the Line".

Toto wraca do Polski, żeby jeszcze raz świętować z polskimi fanami swoje 40-lecie. Zespół wyruszył w trasę "40 Trips Around the Sun" na początku 2018 roku, żeby celebrować swój okrągły jubileusz. Zainteresowanie publiczności poszczególnymi przystankami zmusiło artystów do jej przedłużenia o kolejny obrót słońca i następne koncerty.

Ponad 40 mln sprzedanych płyt, sześć nagród Grammy, mnóstwo wspaniałych koncertów i płyt. Jedną z nich - DVD "35th Anniversary - Live In Poland" - zespół zarejestrował w naszym kraju, w łódzkiej Atlas Arenie, w czerwcu 2013 roku z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia Toto.

Do największych przebojów grupy należą m.in. "Hold The Line", "Rosanna", "Africa" i "Stop Loving You".

Toto obecnie tworzą: Steve Lukather (gitara, śpiew), David Paich (klawisze, śpiew), Steve Porcaro (klawisze, śpiew), Joseph Williams (śpiew), którym na żywo towarzyszą Lenny Castro (instrumenty perkusyjne), Shannon Forrest (perkusja), Shem von Schroeck (bas) i Warren Ham (saksofon, instrumenty perkusyjne).

W marcu 2015 r. zmarł chory na nieuleczalne stwardnienie zanikowe boczne (ALS) basista Mike Porcaro. W 2007 r. ze względu na chorobę zrezygnował z występów na scenie. Od momentu wykrycia ALS u muzyka jego przyjaciele wspomagają organizacje uświadamiające tragizm choroby. Członkowie Toto wspierają też strażaków z Kalifornii, weteranów wojennych oraz działania ONZ pomagające ludziom na całym świecie.

Przed gwiazdą wieczoru zaprezentuje się zespół ZFG. Pochodzącą z Los Angeles grupę tworzą Trev Lukather (gitara) i Sam Porcaro (bas) - synowie legendarnych muzyków Toto, znany z koncertów One Direction, perkusista Josh Devine i wokalista Jules Galli.

Skrót ZFG można rozszyfrować jako "Zero Fuck Given". Takie właśnie bezpretensjonalne podejście przyświeca jego członkom zespołu od początku jego działalności. Muzycy znali się z różnych projektów od dawna, jednak prawdziwa muzyczna chemia zaiskrzyła pomiędzy nimi, gdy spotkali się w studio, żeby wspólnie "pojamować" nie przejmując się granicami muzycznych gatunków. Zdecydowali wtedy o stworzeniu nowego projektu, w którym będą tworzyć muzykę pełną chwytliwych melodii, funkowych riffów i rockowego groove'u.

Zapowiedzią debiutanckiej EP-ki jest singel "Special".

Szczegółowa rozpiska koncertu Toto w Sopocie:

19:00 - otwarcie bram

19:45 - 20:15 - ZFG

20:45 - Toto.